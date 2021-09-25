Томск, 25 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Коэффициент распространения инфекции составил 1,03. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 43 199.

К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 36 292, в том числе 69 за последние сутки. Занятость коечного фонда, по состоянию на 25 сентября, достиг почти 77%.