Анкара, , 11:56 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна планирует приобрести у России дополнительные зенитные ракетные системы С-400. Об этом Эрдоган сказала в интервью американскому телеканалу CBS.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне. Только мы можем принимать такие решения», — сказал Эрдоган.

Журналисты уточнили, возможна ли такая ситуация, когда Турция снова купит у России ЗРС С-400. Эрдоган ответил: «конечно, да»

Напомним, что США были крайне недовольны тем, что Турция купила у России С-400. При этом Турция, будучи членом военного блока НАТО, первоначально собиралась купить американское вооружение, но США отказались продавать Анкаре современные образцы. В частности, Турция так и не получила современные истребители F-35 и ЗРК Patriot. Тогда Эрдоган и решил приобрести ЗРС С-400 у России. Это существенно подпортило и без того непростые американо-турецкие отношения.

Недавно Эрдоган встречался с президентом США Джозефом Байденом. По словам турецкого лидера, с американским президентом ему договориться не удалось.

«Я все объяснил президенту Байдену. Мы собрались приобрести самолеты F-35 и заплатили 1,4 миллиарда долларов, но в итоге так и не получили F-35. Мы попросили продать нам ЗРК Patriot, но нам их не дали. Вы не даете мне Patriot — я, возможно, приобрету оборонные системы у других стран. Никто не может в это вмешиваться», — сказал Эрдоган.