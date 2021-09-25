Стокгольм, 25 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Шведская компания Volvo объявила об отказе от использования натуральной кожи для отделки новых электромобилей. Об этом сообщает портал Autoblog.

Mangan02 Штаб-квартира Volvo Car. Швеция

В компании рассказали, что это решение было принято по нескольким причинам. Одной из этих причин стало стремление к снижению уровня выбросов парниковых газов — значительная часть выбросов образуется в процессе животноводства. Другой причиной отказа от натуральной кожи стало стремление к защите живой природы.

При этом в компании намерены сохранить высокий уровень материалов для отделки автомобилей премиум-класса. Для замены натуральной кожи в Volvo разработали специальный материал Nordico.

Этот материал изготавливается из текстиля, переработанных пластиковых бутылок и биоактивных материалов. В Volvo сказали, что новый материал начнёт использоваться для отделки автомобилей следующего поколения. Также в компании не откажутся от использования шерсти.

Ранее анонсированная стратегия Volvo предусматривает полный отказ от производства автомобилей с бензиновым двигателем. Планируется, что Volvo будет выпускать только электрические автомобили с 2030 года.