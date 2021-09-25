Вашингтон, 25 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин прокомментировал возвращение лиги на Олимпиаду. Его слова на эту тему 25 сентября приводит сайт НХЛ.

(сс) Michael Miller Александр Овечкин

«Я очень рад. Для меня большая честь участвовать в Олимпийских играх, представлять свою страну, играть против лучших игроков мира и пытаться завоевать золотую медаль», — сказал он.

Также 36-летний российский хоккеист отметил, что у всех на Играх будут одинаковые шансы и выразил надежду на то, что сборная России сможет войти в историю на Олимпиаде.

«Насколько важной целью является олимпийское золото в сравнении с Кубком Стэнли? Очевидно, что оно стоит в одном ряду. Похоже, это мой последний шанс сыграть на Олимпиаде, а значит, нам нужно работать, мы должны выигрывать за счёт тактики, физической подготовки и так далее», — добавил Овечкин.

«Насколько это сильная мотивация для вас с учётом, что это действительно может быть последний шанс выиграть Олимпиаду? Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем, ведь так? Так что, если есть шанс, им надо пользоваться», — также подчеркнул он.

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