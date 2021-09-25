Вашингтон, 25 сентября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Средняя цена на уголь с поставкой в 2022 году в ЕС возросла до $137 за тонну, достигнув максимального значения за последние 13 лет, 24 сентября сообщило агентство Bloomberg.

Уголь

В издании отмечают, что такой процесс вызван повышением спроса на этот вид топлива на фоне роста цен на газ. Ситуация усложняется и тем, что запасы угля в европейских странах довольно малы, поставок из России не хватает, а транспортировка из Австралии, Южной Африки и Колумбии — затруднена из-за их удаленности.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября старший советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштайн заявил, что страны ЕС в случае холодной зимы могут столкнуться с проблемами отопления жилых домов из-за дефицита природного газа.