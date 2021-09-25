Пермь, 25 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Администрация Перми готова участвовать в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» для получения 60%-й скидки на приобретение нового транспорта. Об этом заявил глава муниципалитета Алексей Дёмкин, сообщает пресс-служба мэрии.

Krd.ru Трамвай

Если Пермь включат в соответствующую программу, то в 2022 году возможно приобретение ещё 15 трамваев. И после завершения закупки в городе будут ездить только трамваи не старше 2005 года выпуска.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Перми объявили аукцион на закупку десяти трамваев. Получить их планируется к концу марта 2022 года.