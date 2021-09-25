Кодинск, Красноярский край, 25 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Кежемском районе Красноярского края правоохранители выявили нарколабораторию, организованную в домашних условиях. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США Нарколаборатория

Житель Кодинска, по данным ведомства, выращивал дома и изготавливал марихуану в крупном размере для последующей продажи наркозависимым людям. А ходе обыска у него нашли 3,2 кг наркотического вещества.

Против мужчины возбудили уголовные дела за незаконные производство и сбыт наркотиков, а также покушение на сбыт запрещённого вещества в крупном размере. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 8 и 20 лет соответственно.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту культивации и производства наркотических средств. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.