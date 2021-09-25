Пермь, 25 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Администрация Перми намерена приобрести десять новых трамваев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

TheoHengelmolen Трамвай

Лот на покупку односекционных вагонов уже размещён на портале госзакупок. Сделку планируется осуществить в лизинг. Поставки должны начаться в декабре, а закончиться уже в марте.

Каждый вагон должен будет вмещать не менее 110 пассажиров. За партию из десяти штук город готов отдать 675 355 741,45 рублей.