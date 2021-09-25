Кызыл, 25 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. На территории Тувы 26 сентября ожидаются дожди, мокрый снег и снег. Западный ветер усилится до 15−20 метров в секунду, на дорогах возможна гололедица, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Снег

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Ночью температура опустится местами до — 11 градусов. Днём синоптики прогнозируют +9,+14°, местами +3,+8°.

«Ночью и утром местами туман. Пожароопасность III, местами I, IV и V класса», — добавили в ведомстве.