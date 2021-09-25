Санкт-Петербург, 25 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF), который проходит в Санкт-Петербурге, не смог выбрать нового президента федерации в ходе первого раунда голосования. Об этом 25 сентября сообщает «Матч ТВ».

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

По итогам голосования ни один из кандидатов не смог получить более 50% голосов и по итогам первого раунда француз Люк Тардиф и немец Франц Райндль получили по 29 голосов (28,1 процента) от 103 делегатов, Сергей Гончаров из Белоруссии — 19 голосов (18,4%), Хенрик Бах-Нильсен из Дании — 18 голосов (17,4%) и чех Петр Бржиза — 8 голосов (7,7%).

При этом Бржиза, который набрал самое маленькое количество голосов, не будет принимать участие во втором раунде.

Как сообщало ИА REGNUM, IIHF выберет нового президента 25 сентября и он сменит на этом посту Рене Фазеля, который занимает его 27 лет.