Барнаул, 25 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 25 сентября прививки от коронавируса получили 680 563 человека из более двух миллионов жителей (+2587 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Yarregion.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 40 551 житель региона получил первую прививку (— 502 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 635 872 человека (+ 2 928 за сутки).

Также известно о 4140 ревакцинированных (+161 за сутки).

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 956 373 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции (+43 200).

Напомним, за последние несколько дней в статистике по первично и полностью вакцинированных жителей Алтайского края произошли необъяснимо существенные изменения: минус 64 293 человек и плюс 71 070 соответственно.

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