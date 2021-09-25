Москва, 25 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Рекорд российских космонавтов по количеству выходов в открытый космос с борта Международной космической станции может быть обновлён в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программу полёта станции.

МКС

По данным агентства, программа полёта МКС на следующий год предусматривает девять выходов в открытый космос с борта российского сегмента станции. Два выхода запланировано на январь, по одному на февраль и апрель. В июле ожидается три выхода в открытый космос, ещё по одному выходу назначено на август и ноябрь.

При выполнении этой программы будет обновлён рекорд по количеству выходов в открытый космос за год. Действующий рекорд установлен в 2013 году — тогда российские космонавты провели шесть выходов для внекорабельной деятельности.

Всего за 20 лет эксплуатации станции с российского сегмента было осуществлено 58 выходов за борт. Восемь из этих выходов были проведены во внеплановом порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров провели выход в открытый космос в рамках интеграции нового модуля «Наука» в состав МКС.