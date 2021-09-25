Киев, , 11:21 — REGNUM ООН не хватает смелости, чтобы бросить вызов конкретному постоянному члену Совбеза ООН — России, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Заявление главы украинской дипломатии обнародовано 25 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кулеба заявил, что Киев работает над тем, чтобы стимулировать ООН выступить против России. Министр отметил, что на стороне Украины выступают почти полсотни государств, «которые не боятся называть вещи своими именами».

«Крымский вопрос наглядно демонстрирует, что ООН нужны изменения. Она должна быть действенной, принципиальной, эффективной организацией, инструментом поддержания международной стабильности и порядка… должна вспомнить о своих принципах и решительно встать на их защиту», — отметил он.

Напомним, что ранее Кулеба уже заявлял, что в Киеве недовольны тем, что ООН проигнорировала саммит «Крымской платформы». Тогда министр отметил, что власти Украины намерены провести с руководством ООН «воспитательную работу».