Опубликованы кадры с места взрыва бытового газа в Ростове-на-Дону
Ростов-на-Дону, 25 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Появились кадры с места взрыва бытового газа на улице Магнитогорской в Ростове-на-Дону, передаёт ИА REGNUM. Видео снято сотрудниками регионального управления МЧС России.
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области
Последствия взрыва газа
Утром 25 сентября в экстренные службы поступило сообщение о хлопке в квартире на пятом этаже жилого дома. Предварительно, в квартире произошёл хлопок газовоздушной смеси.
Взрывной волной повреждена перегородка между квартирами, выбиты стёкла. Пострадал пожилой мужчина. Дополнительные силы на место происшествия не выезжали.