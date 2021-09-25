Ростов-на-Дону, 25 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Появились кадры с места взрыва бытового газа на улице Магнитогорской в Ростове-на-Дону, передаёт ИА REGNUM. Видео снято сотрудниками регионального управления МЧС России.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области Последствия взрыва газа

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Утром 25 сентября в экстренные службы поступило сообщение о хлопке в квартире на пятом этаже жилого дома. Предварительно, в квартире произошёл хлопок газовоздушной смеси.

Взрывной волной повреждена перегородка между квартирами, выбиты стёкла. Пострадал пожилой мужчина. Дополнительные силы на место происшествия не выезжали.