Цхинвал, , 11:14 — REGNUM Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев прокомментировал освобождение лидера борьбы Каталонии за независимость, экс-президентаЖенералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, который на днях был задержан на итальянской Сардинии.

Флаг Каталонии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В комментарии для ИА REGNUM Дмитрий Медоев заявил:

«Южная Осетия приветствует освобождение Пучдемона! За что его преследуют власти Испании и правительства стран Евросоюза — за то, что Пучдемон, возглавляя Каталонию, был инициатором проведения референдума? А с какого времени референдумы запрещены в Европе? В мае 2019 года в результате демократических выборов Пучдемон прошел в Европарламент, однако депутатского мандата не получил. Это есть настоящее преследование за свои убеждения, нарушение основных принципов демократии — свободы слова и свободы волеизъявления».