Анкара, 25 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Столкновение российского и турецкого сухогрузов «Русич-10» и Tahsin Imamoglu произошло 25 сентября в проливе Босфор, сообщает на своем сайте береговая охрана Турции.

Иван Айвазовский. Лунная ночь на Босфоре. 1894

По информации военных, в результате случившегося никто не пострадал и ущерб был нанесен только суднам. К месту столкновения направили буксиры.

Также 25 сентября в Босфоре произошел еще один инцидент с участием другого российского сухогруза «Волжский-40», который на выходе из пролива столкнулся с рыболовецким катером. Их отбуксировали к месту якорной стоянки Ахыркапы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября на северном черноморском побережье Болгарии сел на мель турецкий сухогруз VERA SU. 24 сентября местные власти сообщили, операция по спасению судна быть отложена на неопределенный срок из-за погодных условий.