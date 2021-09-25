Барнаул, 25 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 25 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5317 человек, причём 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 505 (-13 за сутки), из них 216 подключены к аппаратам ИВЛ (+8 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 163 человека, +28 за сутки) и ОРВИ (50 584 человека, +213 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 566 детей (+37 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (76 423 человека, +250 за сутки) новый вирус победили 58 998 человек (+53 за сутки). Количество тестирований с учётом повторных исследований — 7502 (+430 за сутки).

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