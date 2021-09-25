Кемерово, 25 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1316 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает оперативный штаб региона.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 8804 человека», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Кузбассе выявлено 56 062 случая заражения коронавирусом, 53 478 человек выздоровели, 1268 человек скончались.