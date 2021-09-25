Киев, 25 сентября 2021, 11:11 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что при принятии закона об олигархах парламентом было допущено очень много ошибок.

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
Rada.gov.ua

Об этом он заявил вечером 24 сентября в эфире украинского телевидения.

По словам Разумкова, процедура голосования дает возможность оппозиции обращаться в Конституционный суд для того, чтобы заблокировать действие принятого закона.

«То, что происходило в Раде (при принятии документа) — это отдельная дискуссия. Такая процедура, так называемая процедура, применялась впервые в стенах парламента… Я не могу ее назвать нормальным подходом к работе Верховной рады, это была свободная деятельность коллег, которые запустили этот процесс», — сказал спикер.

Разумков заявил, что процедура голосования была выбрана, чтобы «свести народных депутатов с правильного пути и ввести их в заблуждение».

ИА REGNUM напоминает, что 23 сентября Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о предотвращении угроз национальной безопасности, которые связаны с влиянием олигархов. Документ принят силами «Слуга народа» и внефракционных депутатов, больше его не поддержала ни одна фракция. После голосования в законопроекте обнаружили «юридическую коллизию» — часть принятых правок противоречит друг другу. Вёл заседание вице-спикер, представитель «Слуги народа» Руслан Стефанчук, поскольку Разумков заболел коронавирусом и находился на больничном.