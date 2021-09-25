Киев, , 11:11 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что при принятии закона об олигархах парламентом было допущено очень много ошибок.

Дмитрий Разумков Rada.gov.ua

Об этом он заявил вечером 24 сентября в эфире украинского телевидения.

По словам Разумкова, процедура голосования дает возможность оппозиции обращаться в Конституционный суд для того, чтобы заблокировать действие принятого закона.

«То, что происходило в Раде (при принятии документа) — это отдельная дискуссия. Такая процедура, так называемая процедура, применялась впервые в стенах парламента… Я не могу ее назвать нормальным подходом к работе Верховной рады, это была свободная деятельность коллег, которые запустили этот процесс», — сказал спикер.

Разумков заявил, что процедура голосования была выбрана, чтобы «свести народных депутатов с правильного пути и ввести их в заблуждение».

ИА REGNUM напоминает, что 23 сентября Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о предотвращении угроз национальной безопасности, которые связаны с влиянием олигархов. Документ принят силами «Слуга народа» и внефракционных депутатов, больше его не поддержала ни одна фракция. После голосования в законопроекте обнаружили «юридическую коллизию» — часть принятых правок противоречит друг другу. Вёл заседание вице-спикер, представитель «Слуги народа» Руслан Стефанчук, поскольку Разумков заболел коронавирусом и находился на больничном.