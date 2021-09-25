Казакевич заняла первое место в спринте на ЧР по летнему биатлону
Тюмень, 25 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Российская биатлонистка Ирина Казакевич стала победительницей в спринте на 7,5 км на чемпионате России (ЧР) по летнему биатлону, проходящему в Тюмени. Об этом 25 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Победное время Казачкевич, выступающей за Свердловскую область, составило 21 минуту 20,4 секунды при двух промахах.
Второе место выиграла Кристина Резцова, представляющая Ханты-Мансийский АО, чье отставание от лидера составило +6,7 секунды, и которая ни разу не промахнулась по ходу дистанции. Третьей финишировала Наталья Гербулова, которая выступает за Красноярский край, отставшая от победительниц на +23,1 секунды и допустившая один промах.
Отметим, позднее 25 сентября на чемпионате России состоится спринт у мужчин, соревнования завершатся 27 сентября.