Тюмень, 25 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Российская биатлонистка Ирина Казакевич стала победительницей в спринте на 7,5 км на чемпионате России (ЧР) по летнему биатлону, проходящему в Тюмени. Об этом 25 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Победное время Казачкевич, выступающей за Свердловскую область, составило 21 минуту 20,4 секунды при двух промахах.

Второе место выиграла Кристина Резцова, представляющая Ханты-Мансийский АО, чье отставание от лидера составило +6,7 секунды, и которая ни разу не промахнулась по ходу дистанции. Третьей финишировала Наталья Гербулова, которая выступает за Красноярский край, отставшая от победительниц на +23,1 секунды и допустившая один промах.

Отметим, позднее 25 сентября на чемпионате России состоится спринт у мужчин, соревнования завершатся 27 сентября.