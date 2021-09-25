Киев, 25 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский усилил охрану после покушения на своего первого помощника Сергея Шефира, которое состоялось утром 22 сентября.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Согласно источнику, кортеж президента усилен дополнительными машинами. Кроме того, глава государства теперь ездит с сиренами и мигалками.

Издание отмечает, что с 25 сентября по 8 октября личный состав криминальной полиции и следственных подразделений перевели на усиленный режим работы в связи с «обострением криминогенной обстановки на территории государства».

ИА REGNUM напоминает, что утром 22 сентября в Киевской области был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В ходе покушения ранения получил водитель, сам Шефир не пострадал.