Берлин, 25 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Серьезным политическим просчетом станут новые санкции, которые могут ввести США против высших лиц России. Об этом 24 сентября написал в своей статье для немецкого издания Handelsblatt обозреватель Матиас Брюггманн.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Журналист напомнил, что авторы инициативы предлагают внести в санкционный список премьер-министра РФ Михаила Мишустина. По мнению Брюггманна, подобная мера Вашингтона в отношении главы правительства такой важной страны, как Россия, может стать «настоящим прецедентом».

Он также считает, что санкции следует вводить только при наличии оснований, и ограничения должны быть своевременными и целенаправленными. По словам обозревателя, указанные меры нельзя использовать как «игрушку, которую то и дело достают, когда кому-то хочется». Брюггман призвал не конфликтовать, а сотрудничать с Россией, чтобы решать важнейшие мировые проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект с поправками к оборонному бюджету страны на 2022 финансовый год. Документ подразумевает введение персональных санкций против ряда российских чиновников, бизнесменов, общественных деятелей и журналистов.