Тула, 25 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Первые предсерийные экземпляры внедорожников Haval Dargo сошли с конвейера китайской компании Great Wall в Тульской области. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Haval.ru Завод Haval

В более ранних сертификационных документах в России изготовителем автомобилей Haval Dargo, также известных как Big Dog, значился завод Great Wall в городе Баодин китайской провинции Хэбэй. Новые сертификационные документы свидетельствуют, что производством этих авто также будет заниматься завод «Хавейл Моторс Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области.

Внедорожник Haval Dargo построен на платформе Lemon. В России автомобиль будет оснащаться 2-литровыми моторами мощность 211 л.с.

Компания Great Wall Motors начала выпуск автомобилей под брендом Haval в 2013 году. В июне 2019 года в Тульской области был запущен первый в России завод Haval.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самой популярной маркой бренда Haval в России в июле 2021 года стал кроссовер Jolion.