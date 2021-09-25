Барнаул, 25 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, получателями пенсий являются 728 623 гражданина, из них 108 664 продолжают работать. Такие данные 25 сентября обнародовали в отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю.

Waboutblog.com Пенсионеры

Также известно, что в городах и сельской местности пенсионеров проживает примерно поровну. Возраста от 80 до 89 лет достигли 73 158 жителей региона, от 90 до 99 лет — 10 304, столетний рубеж перешагнули 67 человек.

Основная часть пенсионеров — 649 725 человек — получает страховую пенсию, социальную, по выслуге лет предоставляют 78 898 пожилым гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с кризисом многим алтайским пенсионерам стало не хватать пенсии, они стали хуже питаться. Некоторые не могут позволить себе даже дешёвой курицы, а самым популярным продуктом в, к примеру, в Топчихе, стали обрезанные свиные ребрышки по 170 рублей, на которых мяса практически нет.

Читайте также: «Крестьян оставили без еды и лекарств» — уровень жизни в селах резко падает