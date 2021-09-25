Манчестер, Великобритания, 25 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об атакующей линии своей команды. Его слова на эту тему 25 сентября приводит Sky Sports.

Thomas Rodenbücher Хосеп Гвардиола

Как рассказал испанский специалист, за время своей работы в качестве тренеры ему приходилось работать с нападающими высокого уровня и форварды вкупе с голкиперами, по его мнению, являются главной задачей тренера.

Также Гвардиола добавил, что на протяжении многих лет работал с такими нападающими, как Самуэль Это’О, Тьерри Анри, Лионель Месси, Роберт Левандовский, Томас Мюллер и Серхио Агуэро.

«Клубу в ближайшие годы нужен нападающий. Когда это невозможно, это невозможно, мы продолжаем работать с фантастическим составом, который у нас есть», — отметил он.

«У нас нет такого оружия, как у «Юнайтед», «Челси» или «Тоттенхэма». У нас нет игрока, способного забить 25 голов, мы должны сделать это как команда», — также пояснил Гвардиола.

Отметим, в настоящее время «МС» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.