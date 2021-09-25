Екатеринбург, 25 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Свердловской области избрали меру пресечения гражданину, обвиняемому в убийстве женщины и двоих её детей. Об этом сообщает областное управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Следователи считают, что работавший на автомойке неоднократно судимый уралец 1983 год рождения совершил это преступление в Кировграде ночью 22 сентября. Будучи пьяным и на почве конфликта, он убил сожительницу 1984 года рождения и её сыновей 2017 года рождения. Затем он поджёг квартиру и сбежал.

Теперь ему грозит пожизненное заключение. Как сообщало ИА REGNUM, преступление вызвало широкий резонанс. Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело на контроль.