Париж, 25 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси пропустит предстоящий матч чемпионата французской Лиги 1 с «Монпелье», так как он восстанавливается после повреждения колена. Об этом 25 сентября рассказал главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, его слова приводит L`Equipe.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

«Надеюсь, все будет хорошо, и он вернется к нам. Рассчитываем, что Лионель примет участие в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Нам нужно быть осторожными и посмотреть, как будут развиваться события в ближайшие дни», — сказал он.

Отметим, ранее 34-летний форвард пропустил матч чемпионата Франции «ПСЖ» с «Мецем», так как получил ушиб колена во встрече с «Лионом».