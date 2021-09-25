Москва, 25 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Рост уровня заражения коронавирусом в Российской Федерации может произойти из-за групп невакцинированных граждан. Об этом сегодня, 25 сентября, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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Напомним, что вакцинация против коронавируса в России двигается довольно медленно. Связано это и с нехваткой вакцины — развернуть массовое производство оказалось затруднительно, кроме того далеко не все граждане хотят вакцинироваться, так как не верят в эффективность прививок.

«Предположительно, за счёт тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», — сказал Горелов, отвечая на вопрос, за счет каких категорий граждан может произойти новая волна пандемии.