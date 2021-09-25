Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель внесла в политику «большой вклад на европейском уровне», заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис 24 сентября, незадолго до своего выступления на 76-й Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщает AMNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

Отвечая на вопрос прессы о своем мнении о Меркель, Мицотакис сказал, что у него были «очень искренние отношения с ней» и он высоко оценивает ее действия на уровне Евросоюза.

Он добавил, что, несмотря на разногласия с канцлером, в течение двух лет своего пребывания на посту премьер-министра он чувствовал, что Меркель в Европейском совете «всегда была голосом стабильности, зрелости и спокойствия, и когда это было необходимо, меняла свое мнение, особенно по вопросу Фонда восстановления».