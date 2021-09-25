Село Хомутово, Иркутская область, 25 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Следственным отделом по Иркутскому району СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту применения газового баллончика в школе села Хомутово.

de:Benutzer:Repat Газовые баллончики

Инцидент произошёл 24 сентября: в результате распыления газа несколько учащихся восьмого класса, находясь в одном из кабинетов, почувствовали жжение в носу и горле, а также у них появилась слезоточивость. Четверо школьников были доставлены в больницу для осмотра врачами. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай 14 сентября был отмечен в Бичурской средней школе №1 (Бурятия). Там из-за газового баллончика пришлось эвакуировать более 500 человек.

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