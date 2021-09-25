Нью-Йорк, США, , 10:52 — REGNUM Отношения с Турцией должны основываться на международном праве, «но Греция сталкивается с незаконным казусом белли», заявил премьер-министрГреции Кирьякос Мицотакис в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 24 сентября. Об этом сообщает AMNA.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Разногласия с Турцией по морским зонам уже были урегулированы посредством соглашений с Италией и Египтом, и это является доказательством того, что урегулирование возможно с помощью международного права, полагает Мицотакис.

«Напряженность, которую Турция культивировала в прошлом году, не должна повториться, — сказал он. — Греция продолжит защищать свой суверенитет и суверенные права, одновременно продолжая искать сферы сотрудничества с Турцией», такие как климатический кризис и проблема миграции. По его словам, Греция никогда не откажется от этих усилий по налаживанию сотрудничества со своей соседней страной.

«Две страны могут многого достичь вместе», — отметил Мицотакис, но добавил, что он «менее оптимистичен» в отношении решения кипрского вопроса.