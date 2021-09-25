Афины , , 10:22 — REGNUM Создание оборонительного альянса ЕС было поддержано премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в ходе его выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе главы греческого правительства.

Кирьякос Мицотакис European People's Party

По словам главы правительства, Евросоюзу необходима подобная структура, а также стратегическая автономия. Мицотакис считает, что повышение влияния ЕС в мире «не должно происходить за счет трансатлантических связей».

Вместе с тем премьер-министр выразил мнение, что появление европейского оборонительного союза только укрепит НАТО, поскольку заставит страны ЕС и погрузиться в проблемы «скудных оборонных бюджетов» и «оперативной совместимости». Он также полагает, что новая структура будет способствовать развитию сотрудничества в киберпространстве и космосе.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Кирьякос Мицотакис встретился в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в сессии Генассамблеи ООН, с представителями ведущих американских еврейских организаций, с которыми он обсудил региональную и международную ситуации.

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