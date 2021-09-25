Москва, 25 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Главный приз литературной премии «Книга года» получили авторы трёхтомного издания «История Севастополя». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Council.gov.ru Первое масштабное научное исследование по истории Севастополя

Церемония награждения победителей конкурса прошла накануне открытия 34-й Московской международной книжной ярмарки. В 2021 году заявки на участие в конкурсе подали авторы 700 книг из 30 городов России.

Монография об истории Севастополя, подготовленная под эгидой Российского исторического общества, стала победителем конкурса в главной номинации «Книга года». Трёхтомное издание охватывает исторический период от раннего палеолита до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

Награду в номинации «Проза года» получил Виктор Ремизов за книгу «Вечная мерзлота». Победу на конкурсе в категории «Поэзия года» одержал Юрий Ряшенцев со сборником «Емелино озеро». Награду в номинации «Эхо минувшей войны» получил сборник архивных документов в 25 книгах «Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны».

Победителями в номинациях «ART-книга» и HUMANITAS стали составители книг «Корней Чуковский для детей и взрослых» и «Н. П. Окунев. В годы великих потрясений: Дневник московского обывателя 1914−1924».

В категории нехудожественной литературы победила книга «Неизвестное Солнце. Чудеса. Факты. Загадки. Расследование» Елены Киричек и Ивана Панченко. Лауреатами конкурса в области детской литературы стали серия «Слово за слово» издательства «Нигма» и роман-буриме «Война и мир в отдельно взятой школе».