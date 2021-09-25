Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Опыт пандемии коронавируса доказывает, что коллективная реакция может увенчаться успехом, заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 24 сентября. Об этом сообщает AMNA.

Нью-Йорк

По словам Мицотакиса, точно так же государства должны объединить усилия и в отношении климата.

Греция привержена эффективному управлению климатическим кризисом, добавил он, отметив, что страна столкнулась с трагическими последствиями катаклизмов — катастрофическими летними пожарами.