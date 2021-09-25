Стокгольм, 25 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В прошлом году в шведские больницы поступило на 6% меньше пациентов, чем годом ранее. Из тех граждан, которым оказывали медицинскую помощь, у 30 500 был COVID-19. Об этом вечером 24 сентября сообщил телеканал SVT со ссылкой на новые данные Национального совета здравоохранения и социального обеспечения.

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В 2020 году для получения стационарной помощи в шведскую систему здравоохранения обратилось в общей сложности 1 366 000 пациентов, что на шесть процентов меньше, чем в 2019 году, когда было зарегистрировано 1 444 000 пациентов.

«Тот факт, что количество госпитализаций в целом снизилось, вероятно, был связан с тем, что некоторые люди избегали обращения за медицинской помощью из-за пандемии», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Более семи из десяти обращений граждан, 994 000, были вызваны болезнью. Больше всего снизилось число респираторные заболевания — на 31%.