Кемерово, 25 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 25 сентября, за прошедшие сутки выявлено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 164 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Новокузнецк — 35, Кемерово — 24, Междуреченск — 23, Прокопьевск — 15, Белово — 13, Киселевск — девять, Новокузнецкий МР — девять, Мыски — семь, Осинники — шесть, Юрга — шесть, Анжеро-Судженск — три, Ленинск-Кузнецкий — три, Яшкинский МО — три, Калтан — два, Гурьевский МО — два, Ижморский МО — два, Таштагольский МР — два, Яйский МО — два, Беловский МО — один, Полысаево — один», — уточнил оперштаб региона.

За это же время 168 пациентов выздоровели, семеро скончались.