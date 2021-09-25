Стокгольм, 25 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Партия «Центристов» намерена поднять вопрос об очередях в чартерные школы, поскольку считает, что существующую систему очередей следует ограничить, но не отменять полностью. На съезде партии было также принято решение не поддерживать введение ограничений на то, что негосударственным школам должно быть запрещено получать прибыль. Об этом вечером 24 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм, Швеция

Напомним, что в Швеции существуют так называемые чартерные школы, которые не вписаны в систему общеобразовательных учреждений, но получают деньги из бюджета в зависимости от нужды администрации и показателей успеваемости учеников. Как правило, из-за высоких отметок родители стараются отдать своих детей именно в эти учебные заведения.

Так, на съезде партии было изменить систему, таким образом, чтобы очереди могли распространяться только на половину мест. Записываться родители могут только за три года до начала занятий в школе.