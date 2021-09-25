Лас-Вегас, США, 25 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал арест за домашнее насилие в Лас-Вегасе американского бойца смешанного стиля (ММА) Джона Джонса, являющегося действующим чемпионом организации. Его слова 25 сентября приводит ESPN.

Senate Democrats Джон Джонс

«Трудно привезти этого парня в Лас-Вегас по какой-либо причине. Этот город не подходит для Джона Джонса, и вот мы снова здесь», — сказал он.

Также Уайт добавил, что такие происшествия с бойцом почти ожидаемы, так как Джонса, по его словам, трудно пригласить в Лас-Вегас менее чем на 12 часов даже для введения его в Зал славы.

«Это шокирует? На самом деле это не так. Перестало шокировать. Это почти как: «Ой, этот парень в Вегасе, что будет сегодня?». Вы хотите надеяться, что этот парень исправится, но он доказывает, что каждый раз, когда приезжает в этот город, он не может справиться с этим местом», — уточнил президент UFC.

Отметим, в настоящее время на счету 27-летнего Джон Джонса 26 побед в ММА при одном поражении.