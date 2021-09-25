Москва, 25 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) через мобильное приложение продлится как минимум до 1 декабря 2021 года. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба МВД России.

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Напомним, что свидетельство о регистрации транспортного средства можно хранить в новом приложении «Госуслуги.Авто», оно доступно в App Store и Google Play.

Напомним, что тестирование цифровой копии СТС началось 9 сентября. Тестирование проводят совместно МВД России и Минцифры.