Киев, 25 сентября 2021, 10:09 — REGNUM Атака украинской власти на СМИ и репрессии против оппозиции — это «горячая тема» для западной прессы, что доказывает, в том числе публикация статьи российского экономиста и социолога Владислава Иноземцева в The Independent, где поднимается данный вопрос.

Цензура
Цензура
Drive2.ru

Такое мнение выразила украинский политический эксперт Галина Акимова.

Акимова напоминает, что автор статьи под красноречивым заглавием «Нельзя допустить, чтобы авторитаризм пустил корни — где бы то ни было» — это известный российский либеральный экономист и социолог Владислав Иноземцев, к которому прислушиваются на Западе. При этом в контексте Украины важно, что Иноземцев — политический оппонент президента РФ Владимира Путина и нынешней российской власти.

«Самое главное, что Иноземцев известен на Западе, поэтому к его голосу прислушиваются и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Париже, и в Берлине… Автор начинает свою статью с тезиса о том, что сегодня свобода слова подвергается нападкам во всех частях света, а власть использует деспотические методы, чтобы держать народ «в узде»… В качестве одного из вопиющих примеров Иноземцев приводит современную Украину, где власть во главе с Владимиром Зеленским с помощью механизма санкций просто закрыла — без суда и следствия — три телеканала («112 Украина», NewsOne, ZIK) и издание «Страна»… Также автор The Independent приводит пример санкций как неправового способа сводить счеты с политическими оппонентами. Иноземцев подчеркивает, что в целом украинская власть объявила санкции против около 100 граждан Украины, начиная с оппозиционного лидера Виктора Медведчука», — подчеркивает эксперт.

По словам автора, Запад должен удержать Украину от сползания в авторитаризм, иначе увидит, как все его усилия по реформированию пошли прахом. В связи с этим Акимова прогнозирует, что тема атаки на свободу слова и репрессий против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком будет все активнее звучать в западных СМИ.

«Статья в The Independent означает, что тема атаки на свободу слова и репрессий против оппозиции во главе с Медведчуком, которые осуществляет украинская власть во главе с Зеленским, по-прежнему является «горячей темой» в западных СМИ. И все говорит о том, что чем дальше, тем больше эта тема будет развиваться по нарастающей… Поэтому те советчики, кто посоветовали Зеленскому начать войну с журналистами и проводить репрессии против оппозиции, сослужили ему плохую службу. Пусть даже сегодня это понимают «не только лишь все»», — заключает Галина Акимова.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в сентябре французский сенатор Натали Гуле направила официальный запрос министру Европы и иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану о незаконных действиях украинских властей в отношении закрытия СМИ. В запросе отмечается, что действия Киева ставят под угрозу свободное движение информации, принцип свободной конкуренции в СМИ и, таким образом, в более общем плане — саму свободу слова.