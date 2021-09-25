Киев, 25 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Атака украинской власти на СМИ и репрессии против оппозиции — это «горячая тема» для западной прессы, что доказывает, в том числе публикация статьи российского экономиста и социолога Владислава Иноземцева в The Independent, где поднимается данный вопрос.

Drive2.ru Цензура

Такое мнение выразила украинский политический эксперт Галина Акимова.

Акимова напоминает, что автор статьи под красноречивым заглавием «Нельзя допустить, чтобы авторитаризм пустил корни — где бы то ни было» — это известный российский либеральный экономист и социолог Владислав Иноземцев, к которому прислушиваются на Западе. При этом в контексте Украины важно, что Иноземцев — политический оппонент президента РФ Владимира Путина и нынешней российской власти.

«Самое главное, что Иноземцев известен на Западе, поэтому к его голосу прислушиваются и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Париже, и в Берлине… Автор начинает свою статью с тезиса о том, что сегодня свобода слова подвергается нападкам во всех частях света, а власть использует деспотические методы, чтобы держать народ «в узде»… В качестве одного из вопиющих примеров Иноземцев приводит современную Украину, где власть во главе с Владимиром Зеленским с помощью механизма санкций просто закрыла — без суда и следствия — три телеканала («112 Украина», NewsOne, ZIK) и издание «Страна»… Также автор The Independent приводит пример санкций как неправового способа сводить счеты с политическими оппонентами. Иноземцев подчеркивает, что в целом украинская власть объявила санкции против около 100 граждан Украины, начиная с оппозиционного лидера Виктора Медведчука», — подчеркивает эксперт.

По словам автора, Запад должен удержать Украину от сползания в авторитаризм, иначе увидит, как все его усилия по реформированию пошли прахом. В связи с этим Акимова прогнозирует, что тема атаки на свободу слова и репрессий против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком будет все активнее звучать в западных СМИ.

«Статья в The Independent означает, что тема атаки на свободу слова и репрессий против оппозиции во главе с Медведчуком, которые осуществляет украинская власть во главе с Зеленским, по-прежнему является «горячей темой» в западных СМИ. И все говорит о том, что чем дальше, тем больше эта тема будет развиваться по нарастающей… Поэтому те советчики, кто посоветовали Зеленскому начать войну с журналистами и проводить репрессии против оппозиции, сослужили ему плохую службу. Пусть даже сегодня это понимают «не только лишь все»», — заключает Галина Акимова.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в сентябре французский сенатор Натали Гуле направила официальный запрос министру Европы и иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану о незаконных действиях украинских властей в отношении закрытия СМИ. В запросе отмечается, что действия Киеваставят под угрозу свободное движение информации, принцип свободной конкуренции в СМИ и, таким образом, в более общем плане — саму свободу слова.