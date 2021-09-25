Санкт-Петербург, 25 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Нападение с ножом злоумышленника на самокате на жителя Петербурга, гулявшего в парке, оказалось не хулиганской выходкой и не разбоем, а попыткой исполнения заказного убийства. Криминальную цепочку всего за двое суток «размотали» сотрудники уголовного розыска, задержав предполагаемых исполнителя, организатора и заказчика преступления, сообщили 25 сентября в пресс-службе петербургского ГУ МВД России.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу

Напомним, в ночь на 23 сентября от карьера на углу улиц Димитрова и Бухарестская с множественными колото-резаными ранениями в тяжелом состоянии был госпитализирован 41-летний мужчина. Спасаясь от нападавшего, он по горло залез в водоём.

Уже вечером того же дня оперативники угрозыска установили и задержали предполагаемого нападавшего, 29-летнего неработающего мужчину, у которого был изъят нож, предположительно, ставший орудием преступления. В ходе расследования по горячим следам утром 24 сентября были задержаны организатор, нанявший несостоявшегося киллера, и заказчик преступления.

Как выяснили оперативники, у потерпевшего имелся конфликт с председателем гаражного кооператива, в котором он состоял. Имея приоритетное право выкупа при продаже или аренде земельного участка, мужчина создавал «проблему» коммерческой деятельности председателя. В августе 2021 года «гаражный босс» обратился к рабочему кооператива, 25-летнему жителю Кировского района Петербурга, с предложением организовать убийство оппонента.

Рабочий согласился за вознаграждение в 600 тысяч рублей и нашел исполнителя — 29-летнего парня, которому сдавал жилье. Исполнителю причиталась половина вознаграждения — 300 тысяч, перед нападением на жертву он получил 120 тысяч рублей.

«В настоящее время все предполагаемые участники криминальной «цепочки» переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий, где было возбужденно уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.