Лондон, 25 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Нидерландский защитник футбольного клуба «Ювентус» Маттейс Де Лигт попал в сферу интересов лондонской команды «Челси». Об этом 25 сентября сообщает The Star.

Ajax.nl Матейс де Лигт

По данным источника, руководство «Челси» приняло решение сосредоточиться на приобретении 22-летнего футболиста, отказавшись от планов по приобретению французского защитника команды «Севилья» Жюля Кунде.

Отметим, в нынешнем сезоне Маттейс Де Лигт сыграл за «Ювентус» в пяти матчах и отличился в них одним забитым голом. Его примерная трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, оценивается в € 75 млн.