Иркутск, , 09:55 — REGNUM ЦИК России обнародовал 24 сентября постановление, согласно которому в Госдуму РФ от Приангарья по федеральным спискам проходят три персоны. Речь идет о губернаторе Иркутской области Игоре Кобзеве, первом секретаре обкома КПРФ Сергее Левченко и лидере Иркутского отделения партии «Новые люди» Георгии Арапове. Именно им должны достаться мандаты депутатов Госдумы. Какие выводы напрашиваются по этому поводу? Задаётся вопросом авторитетный телеграм-канал «Ангара»:

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"Первое. Игорь Кобзев откажется от федерального думского мандата, так как изначально не собирался уходить с губернаторской должности, а выступил лидером регионального списка «Единой России» с целью вытянуть партию власти за счет собственного высокого рейтинга. Следует отметить, что это расхожая предвыборная практика во многих регионах. Правда, не у всех это получается.

Нужно признать, что Кобзеву это удалось. «Единую Россию» в Иркутской области поддержали 35,53 процента избирателей, а в трех из четырех одномандатных округах победили кандидаты от партии власти. Соответственно Кобзев остается руководить вверенным ему жителями Приангарья регионом, а положенный ему думский мандат будет передан в пользу следующего кандидата по списку «Единой России».

Второе. Левченко, как первый номер крупной межрегиональной группы КПРФ (Иркутская и Магаданская области, Якутия) на выборах в ГД, ожидаемо получает вожделенный мандат на фоне неплохого для компартии электорального результата. По ходу кампании для Левченко было важно избежать снятия его оппонентами с предвыборной дистанции.

Политическое чутье экс-губернатора не подвело: он провел кампанию как надо и удержался в предвыборной гонке. Теперь Левченко получает утраченный ранее статус депутата Госдумы. Однако — это предел его мечтаний. Левченко прекрасно осознает такое положение вещей. И ни на что большее в политике он уже претендовать не будет.

Третье. «Новые люди» вопреки широкому скепсису продемонстрировали в Приангарье высокий результат по итогам госдумовских выборов — 9,81 процента голосов избирателей. Поэтому лидер их партийного списка в Иркутской области — Георгий Арапов получает думский мандат.

В этом, прежде всего, заслуга партии и ее федеральных лидеров — Алексея Нечаева и Сарданы Авксентьевой. Для Арапова данный думский мандат становится входным билетом в большую политику. Причем весьма удачным».

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области с 17 по 19 сентября 2021 года помимо выборов в Госдуму проходили 92 кампании: довыборы в Заксобрание (округа №2 и 3) и 90 муниципальных кампаний.

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Традиционно «красное» Приангарье (четыре года губернаторства Сергея Левченко даром не прошли) пока не думает сдавать свои позиции «Единой России».

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