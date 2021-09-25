Бордо, Франция, 25 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Сенегальский форвард М'Байе Ньянг, находившийся в статусе свободного агента, перешёл в команду «Бордо». Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба французской команды.

Benoit-caen М'бай Ньянг

Уточняется, что 26-летний футболист заключил с «Бордо» соглашение до 2023 года с возможностью продления его еще на один сезон.

Также указывается, что игрок будет выступать в составе французского клуба под номером 23. При этом поясняется, что клуб заключил соглашение с игроком согласно правилу, по которому клубы французского чемпионата могут подписать одного футболиста между летним и зимним трансферным окном в случае, если он ранее был зарегистрирован в Профессиональной футбольной лиге Франции.

Отметим, вторую половину сезона-2020/2021 М'Байе Ньянг играл в составе катарской команды «Аль-Ахли», также во время своей карьеры он выступал за команды «Кан», «Милан», «Монпелье», «Дженоа», «Уотфорд», «Торино» и «Ренн».