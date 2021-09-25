Москва, 25 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Возможность предъявления свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в электронном виде в России будет тестироваться до 1 декабря 2021 года. Об этом представители МВД РФ сообщили ТАСС.

Гибдд.рф Проверка на дорогах

В ведомстве отметили, что эксперимент по возможности предъявления СТС посредством мобильного приложения проводится с Минцифры России. В МВД добавили, что эта система будет использоваться в тестовом режиме до конца ноября текущего года.

Российские водители получили возможность хранить электронные копии СТС в приложение «Госуслуги.Авто» 9 сентября 2021 года. С помощью этого приложения автолюбитель может предъявить инспектору ГИБДД свидетельство о регистрации авто в виде QR-кода.

Сервис «Госуслуги.Авто» доступен для загрузки в магазинах App Store и Google Play. В МВД отмечали, что в период тестирования сервиса автовладельцы должны иметь при себе бумажную версию СТС.