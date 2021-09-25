Улан-Удэ, 25 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ днём 24 сентября произошёл пожар со смертельным исходом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, горел двухэтажный деревянный дом.

Главное управление МЧС по Бурятии Пожар в Улан-Удэ

«Около 30 минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать открытое горение на площади 50 кв. м. В ходе тушения на 1 этаже было обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печей и дымоходов. В тушении пожара приняли участие 18 человек, было задействовано семь единиц техники.

В настоящее время на месте происшествия работают органы дознания.