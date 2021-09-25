Красноярск, 25 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Красноярском крае с начала года закрыли 28 дорогостоящих электрокотельных, которые заменили на блочно-модульные котельные, работающие на угле и древесных пеллетах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Котельная в Красноярском крае

На эти цели из краевого бюджета было выделено более 92 млн рублей. По словам министра промышленности, энергетики и ЖКХ региона Евгения Афанасьева, новыми котельными можно управлять через интернет, без участия человека.

«И ещё один плюс — возможность использовать уголь и биотопливо. Для региона с развитой лесозаготовкой это крайне актуально. Внедряя такие котельные, мы создаем дополнительный рынок сбыта отходов лесопереработки и лесопиления», — отметил он.

Добавим, что в настоящее время в крае действует 260 электрокотельных, 90 из которых подлежат замене.

Читайте также: Отопительный сезон в Красноярске начнётся до конца сентября