Дортмунд, Германия, 25 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Французский нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может сменить английский чемпионат на немецкий. Об этом 25 сентября сообщает 90min.

Fuguito Антони Марсьяль

По данным источника, 25-летним футболистом интересуется дортмундская команда «Боруссия», которая видит в игроке потенциальную замену своему норвежскому форварду Эрлингу Холанду, который может в следующем году перейти в мадридский «Реал».

При этом уточняется, что сам французский форвард готов принять предложение дортмундского клуба в случае, если после прихода в «МЮ» португальского нападающего Криштиану Роналду у него не будет достаточно игрового времени.

Отметим, в новом сезоне Антони Марсьяль сыграл в составе «МЮ» в шести матчах и не отметился в них никакими результативными действиями. Его текущий контракт рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.