Челябинск, 25 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Челябинской области за 24 сентября выявили 372 новых носителя коронавируса. Это на два больше, чем сутками ранее, следует из сообщений оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них четверо школьников. С начала пандемии в регионе обнаружили уже 95 643 заразившихся. Вылечились 81 488 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается уже 9571 человек. Скончались за сутки от ковида ещё 23 пациента.